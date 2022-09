La vita splendida di Tiziano Ferro sbandierata ancora una volta a fini promozionali (Di martedì 20 settembre 2022) Da qualche giorno è uscito il nuovo singolo di Tiziano Ferro, La vita splendida, scritta da due firme cool della scena cantautorale italiana, Brunori SaS e Dimartino, stavolta senza Colapesce, singolo che ha lo scopo, o almeno così ci è stato presentato, di anticipare il suo nuovo album, Il mondo è nostro, atteso, si fa per dire, a novembre. In questa frase, certo piena di relative, c’è già buona parte di quello che troverete da qui fino alla fine dell’articolo che state leggendo, mi sono fatto per una volta violenza e ho fatto quello che in genere i direttori dei magazine e i quotidiani online chiedono ai loro collaboratori, infilare nella prima frase le parole chiave del pezzo, quelle che andranno poi infilate nei motori di ricerca. Così ho fatto, ci ho messo il nome di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Da qualche giorno è uscito il nuovo singolo di, La, scritta da due firme cool della scena cantautorale italiana, Brunori SaS e Dimartino, stasenza Colapesce, singolo che ha lo scopo, o almeno così ci è stato presentato, di anticipare il suo nuovo album, Il mondo è nostro, atteso, si fa per dire, a novembre. In questa frase, certo piena di relative, c’è già buona parte di quello che troverete da qui fino alla fine dell’articolo che state leggendo, mi sono fatto per unaviolenza e ho fatto quello che in genere i direttori dei magazine e i quotidiani online chiedono ai loro collaboratori, infilare nella prima frase le parole chiave del pezzo, quelle che andranno poi infilate nei motori di ricerca. Così ho fatto, ci ho messo il nome di ...

