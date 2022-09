Juve, Vlahovic ora è un caso: sono a rischio 80 milioni (Di martedì 20 settembre 2022) TORINO - Salvate il soldato Vlahovic . La Juve sprofonda e trascina Dusan nel gorgo della crisi. L'uomo dei sogni bianconeri, il colpaccio da 80 milioni dello scorso mercato invernale per riportare la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 settembre 2022) TORINO - Salvate il soldato. Lasprofonda e trascina Dusan nel gorgo della crisi. L'uomo dei sogni bianconeri, il colpaccio da 80dello scorso mercato invernale per riportare la ...

