Inventa un drone anti mine | studente ucraino 17enne premiato con 100 mila dollari

(Di martedì 20 settembre 2022) Igor Klymenko ha vinto il Chegg.org Global Student Prize 2022. Il ragazzo, originario di Kiev, è statoa New ...

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Ucraina, Igor Klymenko a 17 anni inventa un drone anti-mine e vince 100mila dollari: «Volevo aiutare il mio paese» https://… - GustavoMichele6 : Ucraina, Igor Klymenko a 17 anni inventa un drone anti-mine e vince 100mila dollari: «Volevo aiutare il mio paese» - giannelio : Ucraina, Igor Klymenko a 17 anni inventa un drone anti-mine e vince 100mila dollari: «Volevo aiutare il mio paese»??… - Luce_news : Igor, lo studente ucraino che inventa il drone antimine e vince un premio da centomila dollari - zazoomblog : Inventa un drone anti-mine e vince il Global Student 2022 (100mila dollari): è uno studente ucraino di 17 anni -… -

Igor Klymenko ha vinto il Chegg.org Global Student Prize 2022. Il ragazzo, originario di Kiev, è stato premiato a New ...Si chiama Igor Klymenko, ha 17 anni ed è ucraino. E' il vincitore del "Chegg.org Global Student Prize 2022", un ...Igor Klymenko ha vinto il Chegg.org Global Student Prize 2022. Il ragazzo, originario di Kiev, è stato premiato a New York ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...