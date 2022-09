Inter, troppi buchi in difesa e Inzaghi corre ai ripari: due le opzioni a disposizione (Di martedì 20 settembre 2022) La difesa dell’Inter si è dimostrata molto meno solida rispetto alle stagioni passate: Inzaghi prepara due opzioni per rimediare Se c’è un dato preoccupante su tutti in questo inizio di stagione dell’Inter è sicuramente la poca tenuta in difesa. Il reparto arretrato già nelle amichevoli pre-campionato aveva lanciato qualche segnale di allarme che ora è definitivamente scattato dopo le prime partite. Per il Corriere dello Sport Inzaghi ha già pronto due opzioni per ritrovare l’equilibrio perso. “Chi lo conosce bene assicura che non cambierà modulo, ma che è troppo intelligente ed esperto per non studiare qualche accorgimento. Il rientro di Lukaku in quest’ottica gli darà una mano e servirà per ottimizzare parecchie cose, sempre rimanendo fedele ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Ladell’si è dimostrata molto meno solida rispetto alle stagioni passate:prepara dueper rimediare Se c’è un dato preoccupante su tutti in questo inizio di stagione dell’è sicuramente la poca tenuta in. Il reparto arretrato già nelle amichevoli pre-campionato aveva lanciato qualche segnale di allarme che ora è definitivamente scattato dopo le prime partite. Per il Corriere dello Sportha già pronto dueper ritrovare l’equilibrio perso. “Chi lo conosce bene assicura che non cambierà modulo, ma che è troppo intelligente ed esperto per non studiare qualche accorgimento. Il rientro di Lukaku in quest’ottica gli darà una mano e servirà per ottimizzare parecchie cose, sempre rimanendo fedele ...

