Il Paradiso delle signore trama 21 settembre | colpo di testa di Gemma

La trama della puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore rivela che Gemma darà luogo ad un colpo di testa. Roberto ha proposto a Vittorio di integrare nuovamente la ragazza tra le veneri del grande magazzino e Conti ha accettato. Ma le cose andranno per il verso giusto? Naturalmente non mancheranno degli intoppi. Su L'articolo proviene da KontroKultura.

