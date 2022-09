I referendum sulle opere pubbliche servono a qualcosa? Purtroppo no: due esempi a Milano (Di martedì 20 settembre 2022) Mercoledì 10 giugno 2015, lo ‘Studio di fattibilità per la riapertura dei Navigli milanesi’ veniva presentato a Palazzo Reale. Era frutto di anni di lavoro da parte di un gruppo multi-disciplinare e multi-ateneo, nato in modo spontaneo e disinteressato. Proponevamo alla città e al suo sindaco come poter onorare il risultato del referendum consultivo d’indirizzo del 2011 che poneva la domanda: “Volete voi che il comune di Milano provveda alla risistemazione della Darsena quale porto della città e area ecologica e proceda gradualmente alla riattivazione idraulica e paesaggistica del sistema dei Navigli milanesi sulla base di uno specifico percorso progettuale di fattibilità?”. Avevano risposto “Sì” ben 489.727 cittadini, il 49% dei milanesi e il 94% dei votanti: percentuali da sogno rispetto alla partecipazione e alle maggioranze risicate delle elezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Mercoledì 10 giugno 2015, lo ‘Studio di fattibilità per la riapertura dei Navigli milanesi’ veniva presentato a Palazzo Reale. Era frutto di anni di lavoro da parte di un gruppo multi-disciplinare e multi-ateneo, nato in modo spontaneo e disinteressato. Proponevamo alla città e al suo sindaco come poter onorare il risultato delconsultivo d’indirizzo del 2011 che poneva la domanda: “Volete voi che il comune diprovveda alla risistemazione della Darsena quale porto della città e area ecologica e proceda gradualmente alla riattivazione idraulica e paesaggistica del sistema dei Navigli milanesi sulla base di uno specifico percorso progettuale di fattibilità?”. Avevano risposto “Sì” ben 489.727 cittadini, il 49% dei milanesi e il 94% dei votanti: percentuali da sogno rispetto alla partecipazione e alle maggioranze risicate delle elezioni ...

