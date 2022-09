Gas Russia, Gazprom: “Stop forniture a Cina per una settimana” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Saranno interrotte dal 22 al 29 settembre le forniture di gas russo alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia. Lo ha annunciato Gazprom. Si tratta, secondo il colosso del gas russo, di un regolare periodo di manutenzione previsto ogni anno in primavera e autunno, come previsto dal contratto. Gli osservatori non prevedono un’interruzione totale delle forniture attraverso il Power of Siberia alla luce delle relazioni tra Cina e Russia e del fatto che Mosca, colpita dalle sanzioni occidentali per l’invasione russa dell’Ucraina, guarda a un rafforzamento delle forniture alla Cina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Saranno interrotte dal 22 al 29 settembre ledi gas russo allaattraverso il gasdotto Power of Siberia. Lo ha annunciato. Si tratta, secondo il colosso del gas russo, di un regolare periodo di manutenzione previsto ogni anno in primavera e autunno, come previsto dal contratto. Gli osservatori non prevedono un’interruzione totale delleattraverso il Power of Siberia alla luce delle relazioni trae del fatto che Mosca, colpita dalle sanzioni occidentali per l’invasione russa dell’Ucraina, guarda a un rafforzamento dellealla. L'articolo proviene da Italia Sera.

