Elezioni: Calenda, 'Letta ha fatto un errore a prendere benedizione Spd' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "Letta ha fatto un altro errore, non si va all'estero a prendere benedizioni di un partito. Sono Elezioni italiane, si convincono gli italiani. Meloni è un pericolo democratico per il Paese? Lo escludo. Meloni rappresenta un grave pericolo di incapacità di gestire il Paese". Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 1025 a proposito dell'incontro a Berlino tra Letta e Scholz. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - "haun altro, non si va all'estero abenedizioni di un partito. Sonoitaliane, si convincono gli italiani. Meloni è un pericolo democratico per il Paese? Lo escludo. Meloni rappresenta un grave pericolo di incapacità di gestire il Paese". Lo ha detto Carloa Rtl 1025 a proposito dell'incontro a Berlino trae Scholz.

