Elezioni 2022 | Meloni | “Spero nostra vittoria sia apripista per destra in Spagna”

(Adnkronos) – "Mi auguro che il centrodestra italiano guidato da Fratelli d'Italia vinca le Elezioni e che questo possa fare da apripista per qualcosa di simile anche in Spagna tra qualche mese" con Vox. E' l'auspicio espresso dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una intervista all'Efe. "In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo – ha spiegato Meloni -, la concretezza e il pragmatismo dei conservatori sono molto più efficaci delle ricette ideologiche della sinistra". La leader di via della Scrofa spiega che con Vox "siamo legati da stima, amicizia e lealtà reciproca. Abbiamo sorriso del fatto che in Italia la sinistra usi Vox per attaccare FdI e in Spagna usi FdI per attaccare Vox". "Io ero dentro An quando Fini fece quelle dichiarazioni, ...

