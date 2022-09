Disastro Canale5 | Brutale aggressione in diretta | sono arrivate alle mani

AngeloCivico : I fans della Rai hanno parlato solo di Rai1 (che ha perso con Canale5) ma hanno taciuto del disastro di Rai2 che ha… - puledra1977 : RT @MasterAb88: PARTE MALE #DomenicaIn Con Canale5 ancora in ferie e al disastro (appena il 7% dalle 15), la Venier si ferma al 17% medio… - napoliforever89 : RT @MasterAb88: PARTE MALE #DomenicaIn Con Canale5 ancora in ferie e al disastro (appena il 7% dalle 15), la Venier si ferma al 17% medio… - MasterAb88 : PARTE MALE #DomenicaIn Con Canale5 ancora in ferie e al disastro (appena il 7% dalle 15), la Venier si ferma al 17… -

Teleblog

'Siamo vicini alle famiglie colpite da questo, che hanno subìto dei lutti per colpa dell'...ricco di grandi ospiti ma che deve fare i conti con il ritorno del competitor in onda su, ...... altrimenti 'sarà un' . Perché il conduttore ha voluto proprio Orietta Berti 'Forse gli ...si dimostra carica ed entusiasta per la nuova avventura che l'attende per lunghi mesi su. Ma ... Ascolti tv 30 agosto: disastro La Mantide ottimo il film Per sempre la mia ragazza Il timore della cantante sul Grande Fratello Vip: "Come faccio a ricordarmi tutti i nomi dei concorrenti" Mancano solo due giorni all'inizio della nuova ...Dopo solo due puntate crollano gli ascolti di Bellama' che oggi non va in onda: si rischia grosso E siamo ancora solo all’inizio con due cose da non sottovalutare: effetto curiosità, che sembrerebbe ...