CorSera | Allegri | Nedved voleva l’esonero Stop di Agnelli per ragioni di costi

capuanogio : ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene con… - capuanogio : Alta tensione #Juventus: nello spogliatoio c’è chi non ha gradito lo sfogo di #Allegri sentendosi sottostimato o ri… - capuanogio : Sconcerti svela il contenuto di una chiacchierata con #Allegri. La sintesi: - La #Juventus è stata pensata diversa… - CalcioNapoli24 : - DiegoMarcello1 : RT @capuanogio: ?? #Juventus avanti con #Allegri anche se già da venerdì #Nedved spingeva per l’esonero. #Agnelli e #Arrivabene contrari, i… -

... hanno detto no Db Torino 02/11/2019 - campionato di calcio serie A / Torino - Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Pavel Nedved Per ora la Juve va avanti con, soprattutto ...... appena arrivato alla panchina del Monza, e l'ennesima sconfitta per Massimiliano, la sua ... anche per la recente intervista rilasciata alche ha scontentato i suoi calciatori. Tante le ...Juve Allegri CDA. Nonostante ciò, l’eventuale esonero del tecnico toscano è stato giudicato “una follia” dall’ad Maurizio Arrivabene La riunione dei piani alti bianconeri dovrà anche valutare le prest ...Nonostante la crisi di gioco e risultati, per ora Allegri resta al suo posto: la società sfoglia la margherita per il sostituto La crisi della Juve, iniziata in termni di risultati… Leggi ...