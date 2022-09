Calenda non si arrende: “Draghi indisponibile al bis? Anche Mattarella lo era” | VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) Calenda: “Draghi indisponibile al bis? Anche Mattarella lo era” VIDEO Nonostante l’indisponibilità dichiarata da Mario Draghi a ricoprire di nuovo il ruolo di premier, il leader di Azione continua a credere a un bis dell’attuale presidente del Consiglio. Ospite de L’Aria che tira nella mattinata di martedì 20 settembre, infatti, l’ex ministro dello Sviluppo economico ha dichiarato: “Mattarella non voleva essere rieletto a fare il presidente della Repubblica, ma chiamato dal Paese per senso di responsabilità l’ha fatto”. “Che cosa poteva rispondere Draghi? Se avesse detto ‘non rispondo’ sarebbero scoppiati duemila retroscena, se avesse detto ‘si’ sarebbe successa l’apocalisse”. “È del tutto evidente ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022): “allo era”Nonostante l’indisponibilità dichiarata da Marioa ricoprire di nuovo il ruolo di premier, il leader di Azione continua a credere a undell’attuale presidente del Consiglio. Ospite de L’Aria che tira nella mattinata di martedì 20 settembre, infatti, l’ex ministro dello Sviluppo economico ha dichiarato: “non voleva essere rieletto a fare il presidente della Repubblica, ma chiamato dal Paese per senso di responsabilità l’ha fatto”. “Che cosa poteva rispondere? Se avesse detto ‘non rispondo’ sarebbero scoppiati duemila retroscena, se avesse detto ‘si’ sarebbe successa l’apocalisse”. “È del tutto evidente ...

adrianobiondi : Ieri Calenda a #mezzorainpiu aveva espressamente detto che loro non avrebbero fatto nomi, perché sono garantisti ne… - Mov5Stelle : Cambiare più volte partito ? Non mantenere la parola ? Collezionare poltrone ? Smentirsi in continuazione ? Più ch… - MarcelloFoa : Ma se #Draghi è così popolare, se la sua agenda è così prodigiosa, perchè i partiti che lo sostengono (dal #Pd a… - Giovanni_N0 : RT @zeropregi: Cosa dovrebbe fare e che ancora non ha fatto Calenda a pochi giorni dal voto? - NoCode87 : L'apoteosi del Bimbominkia, #Calenda. Pensavo che dopo Razzi e Scillipoti il nostro parlamento non potesse cadere p… -