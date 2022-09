Brighton, De Zerbi: «Felice di essere qui, ho già parlato con Pep» (Di martedì 20 settembre 2022) Il Brighton ha presentato De Zerbi oggi: «C’erano altri club con cui ho parlato, ma qui c’è un’idea di gioco simile alla mia» Giornata di presentazione di Roberto De Zerbi al Brighton oggi. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. LINGUA – «Migliorerò quanto prima il mio inglese, questo è il mio primo obiettivo. Sono felicissimo di essere qua, sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore. Ringrazio la dirigenza ed il club per avermi scelto. Ho studiato ogni singolo giocatore, sono convinto di poter fare un ottimo lavoro e una grande stagione». SCELTA DEL Brighton – «É una squadra che mi ha voluto fortemente e che ha uno stile di gioco simile a quello che ho in testa. Avevo altre possibilità ma quando mi ha chiamato il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Ilha presentato Deoggi: «C’erano altri club con cui ho, ma qui c’è un’idea di gioco simile alla mia» Giornata di presentazione di Roberto Dealoggi. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. LINGUA – «Migliorerò quanto prima il mio inglese, questo è il mio primo obiettivo. Sono felicissimo diqua, sono orgoglioso diil nuovo allenatore. Ringrazio la dirigenza ed il club per avermi scelto. Ho studiato ogni singolo giocatore, sono convinto di poter fare un ottimo lavoro e una grande stagione». SCELTA DEL– «É una squadra che mi ha voluto fortemente e che ha uno stile di gioco simile a quello che ho in testa. Avevo altre possibilità ma quando mi ha chiamato il ...

