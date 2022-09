Black Panther: Wakanda Forever potrebbe non uscire nei cinema (Di martedì 20 settembre 2022) Si prospetta – forse – un’altra drastica scelta da parte della Disney-Marvel, che potrebbe non far uscire nei cinema il prossimo titolo della saga di Black Panther, Wakanda Forever. Ma state tranquilli: non riguarderà nello specifico il nostro Paese, ma i nostri cugini francesi. Sì, perché in Francia è stato di recentemente modificato il regolamento relativo alle finestre distributive, quelle che – per spiegarci – definiscono quando un film può uscire sulle piattaforme di video on demand (come Netflix, Amazon Prime e Disney+). Il limite precedente era stato imposto a 36 mesi dalla prima cinematografica. Ma adesso le cose sono cambiate. Da oggi, dal momento che Disney e Amazon non hanno siglato l’accordo, solo dopo 17 mesi i film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Si prospetta – forse – un’altra drastica scelta da parte della Disney-Marvel, chenon farneiil prossimo titolo della saga di. Ma state tranquilli: non riguarderà nello specifico il nostro Paese, ma i nostri cugini francesi. Sì, perché in Francia è stato di recentemente modificato il regolamento relativo alle finestre distributive, quelle che – per spiegarci – definiscono quando un film puòsulle piattaforme di video on demand (come Netflix, Amazon Prime e Disney+). Il limite precedente era stato imposto a 36 mesi dalla primatografica. Ma adesso le cose sono cambiate. Da oggi, dal momento che Disney e Amazon non hanno siglato l’accordo, solo dopo 17 mesi i film ...

marvelcinemaita : Black Panther: Wakanda Forever, Disney potrebbe cancellare l’uscita del film in Francia: ecco perché - spiderdanpo : Il grande senso dell’umorismo dei 35enni+ bianchi fissato con la Marvel che sotto ai post di Black Panther scrivono… - elidedallaluna : Io che realizzo solo ora che Posh Kenneth di Skins è in realtà Daniel Kaluuya ossia lo stesso attore protagonista d… - orgoglionerd : Black Panther: Wakanda Forever in Francia potrebbe debuttare su Disney+ - NerdPool_IT : Una nuova immagine di Black Panther 2 ritrae un trio di donne guerriere - -