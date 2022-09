Antonio Misiani: “In questo momento la scelta è tra PD e centrodestra. Nessun altro” (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Conciso, ma di sostanza. Preparato, certo, ma questa non è una novità, attento alla scelta delle parole. Antonio Misiani, onorevole del Partito Democratico, volto storico bergamasco dei Dem, seduto sui banchi della politica romana, quella che conta, in questa campagna elettorale candidato nel collegio di Milano. Di fronte a noi, un uomo serio e un politico vero, che si scompone gran poco se non quando gli si chiede se non ci è rimasto male per la mancata candidatura nella sua Bergamo, specie ora che i suoi figli, diciottenni, per la prima volta, possono votare al Senato. Facciamo un passo indietro. Il mancato accordo tra Pd e ItaliaSulSerio, o meglio, il matrimonio durato il tempo di una primavera, ha scoraggiato il vostro elettorato? È stato un passo falso? Confidavamo molto nella possibilità di poter stringere ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Conciso, ma di sostanza. Preparato, certo, ma questa non è una novità, attento alladelle parole., onorevole del Partito Democratico, volto storico bergamasco dei Dem, seduto sui banchi della politica romana, quella che conta, in questa campagna elettorale candidato nel collegio di Milano. Di fronte a noi, un uomo serio e un politico vero, che si scompone gran poco se non quando gli si chiede se non ci è rimasto male per la mancata candidatura nella sua Bergamo, specie ora che i suoi figli, diciottenni, per la prima volta, possono votare al Senato. Facciamo un passo indietro. Il mancato accordo tra Pd e ItaliaSulSerio, o meglio, il matrimonio durato il tempo di una primavera, ha scoraggiato il vostro elettorato? È stato un passo falso? Confidavamo molto nella possibilità di poter stringere ...

