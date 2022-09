Adam Levine nega di aver tradito Behati Prinsloo, ma ammette: «Ho superato il limite» (Di martedì 20 settembre 2022) Il frontman del Maroon 5, accusato dalla modella Sumner Stroh, ha detto di aver avuto «poco giudizio» nell'aver flirtato con una donna che non fosse la moglie, definendolo «l'errore più grande». Con la Prinsloo, dalla quale aspetta il terzo figlio, starebbe già lavorando per superare questo momento di difficoltà Leggi su vanityfair (Di martedì 20 settembre 2022) Il frontman del Maroon 5, accusato dalla modella Sumner Stroh, ha detto diavuto «poco giudizio» nell'flirtato con una donna che non fosse la moglie, definendolo «l'errore più grande». Con la, dalla quale aspetta il terzo figlio, starebbe già lavorando per superare questo momento di difficoltà

Claudio_ACM1899 : Ma che cazzo ha combinato Adam Levine dei Maroon 5 ? ??????? - trippapergatti_ : RT @sensates99: Poi mi chiedono perché rimango single e perché quando un ragazzo mi si avvicina, lo respingo a priori. Per lo schifo, l’an… - crazy4whatilike : RT @dreamingtom_: comunque altro che Adam Levine l’unica coppia famosa della quale mi fido sono loro ROYAL COUPLE AMERICANA - F_booble : RT @MollyBeachWaves: In un mondo di Adam Levine, siate Ryan Reynolds - wonderfuls0und : RT @MollyBeachWaves: In un mondo di Adam Levine, siate Ryan Reynolds -