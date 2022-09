Tolkien in libreria | una guida per bambini alla Terra di Mezzo e un ricettario ispirato alla cucina Hobbit

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 settembre 2022) I libri di e sucontinuano ad essere indiscussi evergreen in tutte le librerie. Complice anche la serie “Gli Anelli del Potere”, creata da creata da J. D. Payne e Patrick McKay Un filone letterario che coinvolge anche i più piccoli, come dimostra l’uscita per la casa editrice Electa-Mondadori, di un libro illustrato dedicato appunto aidal titolo “In viaggio per ladi” (pp. 160, euro 19,50). Che si apre con un simpatico quiz per testare l’affinità del lettore al mondo degli Uomini o dei Nani o degli Elfi o degli. Un’impresa ardua ma al tempo stesso possibile perché la saga diè costruita con la struttura di un mito, cioè un racconto capace di essere compreso da adulti e. LEGGI ANCHE...