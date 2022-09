Su Reddit chi ha comprato l’iPhone 14 dice di avere problemi con la fotocamera su TikTok, Snapchat o Instagram (Di lunedì 19 settembre 2022) Una sorta di offuscamento, di sfarfallio, di mancata definizione dei contorni. Chiamatelo come volete, ma su Reddit sta diventando argomento di sempre più conversazioni. La cosa che stupisce è che gli autori di queste stesse conversazioni siano nuovi clienti dell‘iPhone 14 o dell’iPhone Plus, gli ultimi ritrovati della Apple. A quanto pare, la loro telecamera non riuscirebbe ad avere prestazioni ottimali se aperta da app di terze parti. Come ad esempio Snapchat, TikTok o Instagram. Un bel problema, soprattutto per i creatori di contenuti su queste piattaforme: abbiamo sempre sostenuto che questi social network prediligano la creazione di contenuti in app. Dunque, i video che vengono girati direttamente su Instagram o su TikTok hanno sicuramente ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 settembre 2022) Una sorta di offuscamento, di sfarfallio, di mancata definizione dei contorni. Chiamatelo come volete, ma susta diventando argomento di sempre più conversazioni. La cosa che stupisce è che gli autori di queste stesse conversazioni siano nuovi clienti dell‘iPhone 14 o delPlus, gli ultimi ritrovati della Apple. A quanto pare, la loro telecamera non riuscirebbe adprestazioni ottimali se aperta da app di terze parti. Come ad esempio. Un bel problema, soprattutto per i creatori di contenuti su queste piattaforme: abbiamo sempre sostenuto che questi social network prediligano la creazione di contenuti in app. Dunque, i video che vengono girati direttamente suo suhanno sicuramente ...

