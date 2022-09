Speciale Verissimo: Silvia Toffanin commenta in diretta i funerali della Regina Elisabetta II (Di lunedì 19 settembre 2022) In abiti d’ordinanza, Silvia Toffanin in diretta dagli studi di Canale 5 commenta insieme ai giornalisti del Tg5 i funerali di Elisabetta II. Come funziona il racconto. I funerali di Elisabetta II sulle tv di tutto il mondo: la diretta da Verissimo Si chiama “The Queen – Addio alla Regina” lo Speciale con cui Mediaset ha deciso di seguire il funerale di Elisabetta II. La cerimonia, trasmessa dall’abbazia di Westminster, si svolge con rito anglicano e si tiene a dieci giorni dalla morte della Regina Elisabetta II. Partecipano tutte le personalità più importanti del pianeta: dal presidente della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 settembre 2022) In abiti d’ordinanza,indagli studi di Canale 5insieme ai giornalisti del Tg5 idiII. Come funziona il racconto. IdiII sulle tv di tutto il mondo: ladaSi chiama “The Queen – Addio alla” locon cui Mediaset ha deciso di seguire il funerale diII. La cerimonia, trasmessa dall’abbazia di Westminster, si svolge con rito anglicano e si tiene a dieci giorni dalla morteII. Partecipano tutte le personalità più importanti del pianeta: dal presidente...

