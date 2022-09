Rifiuti, la plastica ha un tesoretto: uno su tre è un bene in polietilene (Di lunedì 19 settembre 2022) In provincia di Treviso il progetto del consorzio Ecopolietilene ha monitorato la raccolta dei beni in polietilene in ambito urbano, seguendo la vita del rifiuto, dal conferimento fino al completo riciclo Tra i Rifiuti in plastica si nasconde un piccolo tesoro: sono i beni in polietilene. Il 30% della plastica rigida che viene conferita alle isole ecologiche rientra infatti in questa particolare tipologia di rifiuto che ha l’importante caratteristica di essere riciclabile al 100%, dando così un grande contributo all’ambiente e attivando un concreto processo di economia circolare. È questo il risultato del progetto sperimentale che Ecopolietilene, consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti da beni in polietilene, in collaborazione ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 settembre 2022) In provincia di Treviso il progetto del consorzio Ecoha monitorato la raccolta dei beni inin ambito urbano, seguendo la vita del rifiuto, dal conferimento fino al completo riciclo Tra iinsi nasconde un piccolo tesoro: sono i beni in. Il 30% dellarigida che viene conferita alle isole ecologiche rientra infatti in questa particolare tipologia di rifiuto che ha l’importante caratteristica di essere riciclabile al 100%, dando così un grande contributo all’ambiente e attivando un concreto processo di economia circolare. È questo il risultato del progetto sperimentale che Eco, consorzio nazionale per la gestione deida beni in, in collaborazione ...

