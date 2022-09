Reddito di cittadinanza, a Roma il 40% di chi lo ruba è straniero (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Reddito di cittadinanza a stranieri furbetti. Storia già vista, e dopo il caso di Torino, parliamo di Roma, dove gli immigrati sono il 40% di coloro che si appropriano del sostegno statale pur non avendone assolutamente bisogno. Reddito cittadinanza, il 40% dei furbetti della capitale è straniero Come riporta il Giornale, ci sono quasi 2 milioni di euro di soldi indebitamente sottratti, a seguito dei controlli effettuati su circa 350 beneficiari. Le irregolarità scovate dai carabinieri in un anno, dunque, sono tante. Ora, la questione più rilevante che emerge è la seguente, ovvero che il 40% di coloro che sottraggono il sostegno statale, siano stranieri. Questo constatando, con ovvietà ma anche con necessaria puntualità, che la popolazione della città di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022), 19 set –dia stranieri furbetti. Storia già vista, e dopo il caso di Torino, parliamo di, dove gli immigrati sono il 40% di coloro che si appropriano del sostegno statale pur non avendone assolutamente bisogno., il 40% dei furbetti della capitale èCome riporta il Giornale, ci sono quasi 2 milioni di euro di soldi indebitamente sottratti, a seguito dei controlli effettuati su circa 350 beneficiari. Le irregolarità scovate dai carabinieri in un anno, dunque, sono tante. Ora, la questione più rilevante che emerge è la seguente, ovvero che il 40% di coloro che sottraggono il sostegno statale, siano stranieri. Questo constatando, con ovvietà ma anche con necessaria puntualità, che la popolazione della città di ...

