La nipote “preferita” della regina guadagnava 8€ all’ora al lavoro estivo | distrutta per la perdita della nonna

(Di lunedì 19 settembre 2022) Quando pensiamo alla famiglia reale, pensiamo spesso ad uno stile di vita nel quale non c’è bisogno di alzare un dito. Probabilmente ciò è vero per alcuni reali, ma le generazioni più giovani sembrano distaccarsi dalla norma. Specialmente Lady Louise Windsor, che prima di partire per l’università ha lavorato per uno stipendio minimo come tantissime altre persone. LaElisabetta II aveva 8 nipoti nati dai suoi 4 figli. Nonostante il pubblico conosca molto meglio il principe William e il principe Harry, anche gli altri nipoti erano molto cari alla sovrana. ShutterstockIl figlio minoreè il principe Edoardo, conte di Wessex. È quattordicesimo in linea di successione al trono. Edoardo è sposato con Sophie, contessa di Wessex, e hanno due figli. La loro figlia maggiore, Lady Louise Windsor, ha ...