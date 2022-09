Inter | il messaggio della Curva Nord | Tolleranza finita! Nessun alibi per i giocatori

infoitsport : Inter, Inzaghi traballa? ”Ieri è arrivato un messaggio da parte dei dirigenti” - Inter_1908___ : RT @SoloEsclusivInt: Il messaggio di Calha - Damianodanny1 : GAZZETTA SCOTENNA INZAGHI X SOSTITUZIONI DI MKHITARYAN E BASTONI 30ESIMO 1° TEMPO DI UDINESE-INTER X LORO AMMO… - Pall_Gonfiato : #Inter, il messaggio della #CurvaNord: 'Tolleranza finita! Realtà molto più complessa di un Inzaghi out, nessun ali… - fcin1908it : Inter, Inzaghi traballa? ”Ieri è arrivato un messaggio da parte dei dirigenti” -

Fcinternews.it

Tornerò più forte e farò meglio', il suoin una storia Instagram. Abraham dunque pensa già alla prossima sfida contro l'in programma alla ripresa, l'occasione migliore per provare a ...... Alessandro Bastoni Hanno destato grandi polemiche, ieri, le sostituzioni dell'allenatore dell', Simone Inzaghi. In particolare quelle di Mkhitaryan e Bastoni, perché ammoniti . La Gazzetta ... GdS - Inter ko, Handanovic ci mette la faccia e manda un messaggio sibillino sull'alternanza con Onana L'analisi del giornalista: "In questo momento l'Inter fuori non ha un gioco, non contrasta né ha un regista che la faccia ragionare" ...Oltre alle tre sconfitte, i nerazzurri hanno già subito 11 gol e sono a cinque punti di ritardo dal Napoli in classifica.