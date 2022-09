Insigne in pausa dal calcio, il lutto lo ha stravolto (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli scorsi giorni il Toronto FC attraverso i propri canali social, ha rilasciato un comunicato riguardante l’attaccante Lorenzo Insigne. Secondo quanto dichiarato, il calciatore non ha partecipato agli ultimi allenamenti con la squadra in quanto impegnato a risolvere vicende familiari. Nel rispetto di quanto sta accadendo il club non ha rilasciato ulteriori comunicati. E così L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli scorsi giorni il Toronto FC attraverso i propri canali social, ha rilasciato un comunicato riguardante l’attaccante Lorenzo. Secondo quanto dichiarato, il calciatore non ha partecipato agli ultimi allenamenti con la squadra in quanto impegnato a risolvere vicende familiari. Nel rispetto di quanto sta accadendo il club non ha rilasciato ulteriori comunicati. E così L'articolo

