(Di lunedì 19 settembre 2022) Perché piango davanti ai funerali dellaElisabetta, bagnando di lacrime il quadernone su cui lo scrivo? Credo sia per il. Ilin cui rintocca il passo cadenzato del corteo di militi per le strade di. Ildei cronisti della tv britannica, che mormorano lo stretto indispensabile durante l’evento, tacendo anche per quarti d’ora interi. Ildei quotidiani inglesi usciti oggi con le notizie ma senza pubblicità, perché la colorata caciara del commercio stride col. È un– questo attorno a una corona, un globo e uno scettro posati su una bara – fatto apposta per pensare all’irreversibile. In un mondo in cui tutto si risolve o si raffazzona, in cui l’evento più triste viene inondato di retorica o ...

Ildei cronisti della tv britannica, che mormorano lo stretto indispensabile durante l'evento, tacendo anche per quarti d'ora interi. Ildei quotidiani inglesi usciti oggi con le ......su un affusto di cannone e incede lento e solenne tra gli onori militari e il suono... al termine del rito funebre, gli squilli di tromba (The Last post) annunciano i due minuti di... Il commovente silenzio di Londra in lutto per la Regina In un mondo in cui tutto si risolve o si raffazzona, in cui l'evento più triste viene inondato di retorica o esibizionismo per edulcorarlo, ci vuole la monarchia per ricordarci coi suoi riti solenni l ...