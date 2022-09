Grande Fratello Vip 2022-2023: quante puntate, durata e quando finisce (Di lunedì 19 settembre 2022) quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2022-2023, la settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il numero esatto delle puntate in programma non è noto. Il via alle danze televisive dell’edizione è prevista per il 19 settembre. Ma torneremo nella casa più spiata d’Italia anche giovedì 22 settembre. Per poi continuare ogni lunedì e ogni giovedì. L’appuntamento settimanale in prima serata sarà in diretta dal Palastudio di Cinecittà, con i suoi 1.800 mq. Ma fino a quando entreremo nella casa più spiata d’Italia? Il suo conduttore, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che sarà l’edizione più lunga di sempre. Per adesso, il termine del reality è stato fissato nel giorno di lunedì 26 ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022)sono previste per ilVip, la settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il numero esatto dellein programma non è noto. Il via alle danze televisive dell’edizione è prevista per il 19 settembre. Ma torneremo nella casa più spiata d’Italia anche giovedì 22 settembre. Per poi continuare ogni lunedì e ogni giovedì. L’appuntamento settimanale in prima serata sarà in diretta dal Palastudio di Cinecittà, con i suoi 1.800 mq. Ma fino aentreremo nella casa più spiata d’Italia? Il suo conduttore, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che sarà l’edizione più lunga di sempre. Per adesso, il termine del reality è stato fissato nel giorno di lunedì 26 ...

