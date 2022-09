FUNERALI REGINA ELISABETTA: STAFFETTA TOFFANIN-BRANCHETTI SU CANALE 5 (Di lunedì 19 settembre 2022) Lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta The Queen – Addio alla REGINA. Dallo studio di Verissimo, Silvia TOFFANIN seguirà in diretta i solenni FUNERALI di Stato di ELISABETTA II, trasmessi in mondovisione. Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in studio a Milano Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Con la collaborazione del TG5, The Queen – Addio alla REGINA documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto alla sovrana che ha guidato per oltre 70 anni il Regno Unito e che si è spenta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre. A seguire, alle ore 15.00, su CANALE 5 prosegue il racconto – in diretta – della lunga cerimonia di addio a ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 19 settembre 2022) Lunedì 19 settembre 2022, a partire dalle ore 11.00, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta The Queen – Addio alla. Dallo studio di Verissimo, Silviaseguirà in diretta i solennidi Stato diII, trasmessi in mondovisione. Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese e Federico Gatti e in studio a Milano Cesara Buonamici, Francesco Rutelli e Antonio Caprarica. Con la collaborazione del TG5, The Queen – Addio alladocumenterà minuto per minuto l’ultimo saluto alla sovrana che ha guidato per oltre 70 anni il Regno Unito e che si è spenta all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre. A seguire, alle ore 15.00, su5 prosegue il racconto – in diretta – della lunga cerimonia di addio a ...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - ivomez : Funerali solenni delle Regina Elisabetta II. Ora provate a immaginare la Meloni come Presidente Del Consiglio in ra… - Andy49681098 : capisci che è morta la regina qundo vedi i suoi funerali da scuola nell’ora d’inglese #QuenElizabeth… -