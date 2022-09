F1, Carlos Sainz: “Nelle ultime 6 gare voglio vincere ancora. Il bilancio del mio 2022? Sono soddisfatto” (Di lunedì 19 settembre 2022) Siamo nel bel mezzo della mini-pausa che separa il Gran Premio d’Italia e quello di Singapore, che si correrà domenica 2 ottobre. La trasferta a Marina Bay dista ancora qualche giorno, per cui i piloti si concedono qualche ulteriore giorno di riposo. Tra questi, ovviamente, anche Carlos Sainz. Il portacolori della Ferrari affila le armi in vista della fase finale del suo secondo campionato con la scuderia Ferrari, provando anche a fare un primo bilancio del suo Mondiale di Formula Uno 2022. Il nativo di Madrid ha rilasciato una lunga intervista a Marca, nella quale ha iniziato a parlare dei prossimi appuntamenti: “Non vedo l’ora di correre queste sei gare, tra l’altro su circuiti molto diversi tra di loro. Ora, poi, inizieremo a viaggiare molto. Affronteremo prima la trasferta asiatica ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Siamo nel bel mezzo della mini-pausa che separa il Gran Premio d’Italia e quello di Singapore, che si correrà domenica 2 ottobre. La trasferta a Marina Bay distaqualche giorno, per cui i piloti si concedono qualche ulteriore giorno di riposo. Tra questi, ovviamente, anche. Il portacolori della Ferrari affila le armi in vista della fase finale del suo secondo campionato con la scuderia Ferrari, provando anche a fare un primodel suo Mondiale di Formula Uno. Il nativo di Madrid ha rilasciato una lunga intervista a Marca, nella quale ha iniziato a parlare dei prossimi appuntamenti: “Non vedo l’ora di correre queste sei, tra l’altro su circuiti molto diversi tra di loro. Ora, poi, inizieremo a viaggiare molto. Affronteremo prima la trasferta asiatica ...

