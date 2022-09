Covo | raid notturno nelle scuole | devastate elementari e materna

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 settembre 2022). Un gruppo di vandali ha devastato lee ladinella notte tra domenica e lunedì. Vetri di porte e finestre infranti, macchinette del caffè rovesciate, materiale sparso nei corridoi eaule, la porta di legno della palestra sfondata a calci, i pavimenti imbrattati di vernice spray, di tempera e di disinfettante preso dall’infermeria. Quando lunedì mattina gli operatori scolastici hanno aperto la primaria e l’asilo, che si trovano in via Umberto I, hanno scoperto l’intrusione e si sono trovati davanti ambienti completamente a soqquadro. La scuola ha un allarme anti intrusione, come tutti gli edifici comunali, ma nella notte in questione qualcosa non ha funzionato, dato che sul posto non è arrivata la pattuglia della sorveglianza privata come ...