Così l'ambasciata russa "dimentica" le parole di Mattia Sorbi che smentiscono la propaganda del Cremlino (Di lunedì 19 settembre 2022) Il giornalista freelance Mattia Sorbi è tornato in Italia e, dopo diversi giorni di silenzio, si torna a parlare della sua storia. Ferito da una mina, Mattia era stato inizialmente soccorso dai soldati russi e poi trasportato da questi in un ospedale ucraino nei territori occupati. Le prime immagini di Mattia sono state diffuse dai canali della propaganda del Cremlino, condividendo un video montato con l'obiettivo di addossare le colpe a Kiev. Dopo le prime interviste rilasciate in Italia, prima alla RAI e poi a Repubblica e Radio24, la propaganda del Cremlino si è rimessa in moto attraverso l'ambasciata russa in Italia, ignorando scientemente le parole di Mattia.

