Coppa Davis 2022: tutti i verdetti al termine della fase a gironi (Di lunedì 19 settembre 2022) E’ volta al termine la fase a gironi della Coppa Davis 2022, che ha decretato le otto squadre qualificate per le Finals di Malaga, in programma da martedì 22 a domenica 27 novembre. Emessi dunque i verdetti in vista dell’ultimo appuntamento stagionale in cui le nazioni si contenderanno la prestigiosa “insalatiera”. Tra le squadre che hanno staccato il biglietto per Malaga c’è anche l’Italia, capace di dominare il suo girone presso l’Unipol Arena di Bologna con Svezia, Croazia e Argentina e approdare in terra spagnola imbattuta. Il sorteggio non è stato benevolo visto che sulla strada dei ragazzi di Volandri ci saranno gli Stati Uniti di Tiafoe, Fritz ed un solido doppio. Come ha detto Berrettini, però, allo stesso tempo nessuno sarà felice di sfidare ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) E’ volta alla, che ha decretato le otto squadre qualificate per le Finals di Malaga, in programma da martedì 22 a domenica 27 novembre. Emessi dunque iin vista dell’ultimo appuntamento stagionale in cui le nazioni si contenderanno la prestigiosa “insalatiera”. Tra le squadre che hanno staccato il biglietto per Malaga c’è anche l’Italia, capace di dominare il suo girone presso l’Unipol Arena di Bologna con Svezia, Croazia e Argentina e approdare in terra spagnola imbattuta. Il sorteggio non è stato benevolo visto che sulla strada dei ragazzi di Volandri ci saranno gli Stati Uniti di Tiafoe, Fritz ed un solido doppio. Come ha detto Berrettini, però, allo stesso tempo nessuno sarà felice di sfidare ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Eurosport_IT : Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: ques… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - playroma : Non perdetevi la punta serale di DropShot, con i nostri Daniele Lozzi e Giorgio Di Maio. Si parlerà dell'Italia, i… - racchette : Settimana di Coppa Davis e noi ci fiondiamo sui risultati dell'Italia e delle altre nazioni rimaste in gara (grazie… -