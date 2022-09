Calciomercato.com – Il Napoli è forte anche senza Osimhen, al Milan manca tremendamente Leao. E anche la panchina tradisce Pioli | Primapagina (Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 00:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Se i tifosi del Milan, anziché passare il tempo a insultarmi, si fidassero un po’ più dei miei pronostici, sarebbero un po’ meno arrabbiati nella sconfitta e imparerebbero a trattare il calcio come il peggiore degli impostori. Avevo detto, infatti, che il Napoli era largamente favorito contro il Milan e il Napoli è uscito da San Siro con una vittoria (2-1) e tre punti che lo mantengono in vetta alla classifica a braccetto dell’Atalanta. Il Milan ha segnato un gol, colpito due traverse, attaccato complessivamente di più, ma ha perso. Perché, come avevo anticipato, il suo avversario sta vivendo uno stato di grazia assoluto, è bravo e fortunato, è compatto e, soprattutto – ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 00:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Se i tifosi del, anziché passare il tempo a insultarmi, si fidassero un po’ più dei miei pronostici, sarebbero un po’ meno arrabbiati nella sconfitta e imparerebbero a trattare il calcio come il peggiore degli impostori. Avevo detto, infatti, che ilera largamente favorito contro ile ilè uscito da San Siro con una vittoria (2-1) e tre punti che lo mantengono in vetta alla classifica a braccetto dell’Atalanta. Ilha segnato un gol, colpito due traverse, attaccato complessivamente di più, ma ha perso. Perché, come avevo anticipato, il suo avversario sta vivendo uno stato di grazia assoluto, è bravo e fortunato, è compatto e, soprattutto – ...

