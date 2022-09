Bonus Imu, lo sconto è del 50%: le scadenza da non dimenticare (Di lunedì 19 settembre 2022) Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si fa riferimento a come agire sul Bonus Imu. Tale misura si legherebbe ad una percentuale del 50%. Vediamo insieme quali sono i beneficiari e come funziona. Il periodo attuale è stato condito da tantissimi Bonus. Alcuni molto richiesti mentre altri non hanno avuto l’accoglienza sperata. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate tramite un provvedimento del 16 settembre 2022 è scesa in campo con il Bonus Imu del 50%. L’ente ha pubblicato anche le istruzione da seguire. Adobe StockQuanto messo in campo dall’Agenzia delle Entrate riguarda un credito d’imposta che si lega al settore delle aziende del turismo. La documentazione diffusa mette in chiaro i criteri e tutte le modalità di accesso al Bonus. Inoltre, il provvedimento dà il via libera ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 settembre 2022) Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si fa riferimento a come agire sulImu. Tale misura si legherebbe ad una percentuale del 50%. Vediamo insieme quali sono i beneficiari e come funziona. Il periodo attuale è stato condito da tantissimi. Alcuni molto richiesti mentre altri non hanno avuto l’accoglienza sperata. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate tramite un provvedimento del 16 settembre 2022 è scesa in campo con ilImu del 50%. L’ente ha pubblicato anche le istruzione da seguire. Adobe StockQuanto messo in campo dall’Agenzia delle Entrate riguarda un credito d’imposta che si lega al settore delle aziende del turismo. La documentazione diffusa mette in chiaro i criteri e tutte le modalità di accesso al. Inoltre, il provvedimento dà il via libera ...

