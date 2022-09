Zaia: “L’autonomia vale la messa in discussione del governo” (Di domenica 18 settembre 2022) PONTIDA (BG) – SulL’autonomia “penso non ci siano più scuse: da 50 parliamo di essere ‘paroni a casa nostra’, che dimostriamo di essere più bravi di Roma a gestire il territorio. Chiunque vada a governare, non credo che avrà scelta”. E “L’autonomia vale anche la messa in discussione di un governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dal palco del raduno leghista di Pontida, dove si è presentato con una sciarpa della Serenissima legata in vita, con i consiglieri leghisti con lui sul palco che hanno srotolato una enorme bandiera di San Marco: “In ginocchio davanti al Leone”, ha detto il governatore. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) PONTIDA (BG) – Sul“penso non ci siano più scuse: da 50 parliamo di essere ‘paroni a casa nostra’, che dimostriamo di essere più bravi di Roma a gestire il territorio. Chiunque vada a governare, non credo che avrà scelta”. E “anche laindi un”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca, dal palco del raduno leghista di Pontida, dove si è presentato con una sciarpa della Serenissima legata in vita, con i consiglieri leghisti con lui sul palco che hanno srotolato una enorme bandiera di San Marco: “In ginocchio davanti al Leone”, ha detto il governatore. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Zaia: 'L'autonomia vale la messa in discussione del governo' - peterkama : Pontida : Zaia sul palco, srotolata bandiera gigante con il Leone di San Marco. E lui: «L'autonomia vale la messa i… - serenel14278447 : Barbe verdi, San Marco, l’attesa per Bossi: la Lega di Salvini riparte da Pontida. Ovazione per Zaia: “L’autonomia… - Gazzettino : Raduno della Lega a Pontida, #Zaia sale sul palco: srotolata una bandiera gigante con il Leone di San Marco. E lui:… - klaud_io : RT @FabrizioGians: #Zaia a #Pontida torna a parlare di autonomia. Dopo centinaia di felpe di #Salvini: una per ogni comune nel quale è anda… -