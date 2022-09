Udinese Inter 2-1 LIVE | Bijol porta in vantaggio i friulani

(Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Occasione– Bella azione sulla fascia destra di Deulofeu, che punta Acerbi e scarica all’indietro per Lovric. Il centrocampista bianconero, posizionato al limite dell’area, calcia di prima e il pallone esce di poco al lato del secondo palo. 5? GOL DELL’– Calcio di punizione splendido di Barella, che calcia a giro sopra la barriera ein ...

Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - gippu1 : Jaka Bijol raggiunge Henok Goitom, Gabriel Silva, Danilo Larangeira e Andrija Balic nel pantheon dei calciatori del… - Paolo_Bargiggia : Errore grossano di Inzaghi che ha completamente sbagliato formazione contro l'@Udinese_1896 e poi rimediato dopo so… - herrj73 : #Udinese 3 #Inter 1 Bianconeri incontenibili?????? - malgradome : Ma come ha fatto l’Udinese a dominare l’Inter e fargli tre gol senza Di Maria Pogba Maradona e Pelè? Chiedo. Io b… -

...l'e ha 10 punti, con un percorso di tre partite vinte, una pareggiata e una persa. A quota 6 i neroverdi di Dionisi, che nel turno precedente sono stati battuti per 1 - 3 in casa dall'...Come alternative ecco Lucas Martinez Quarta che per la Fiorentina è una scelta obbligata, e il rientro di Stefan De Vrij () dopo aver saltato la partita di Champions League contro il ...Quinta ammonizione per il croato: Inzaghi dovrà fare a meno di lui nel big match in programma dopo la sosta L’Inter non potrà contare su Brozovic nella prossima sfida di campionato contro la Roma. Il ...Incredibile ciò che è successo durante Udinese-Inter, lunch match della settima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno avanti con Barella, ma l'autogol di Skriniar ristabilisce ...