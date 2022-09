Spagna | le proteste degli insegnanti | “Manca una carriera professionale riconosciuta” Esame e concorso | come si diventa docenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) In questi giorni la maggiore parte dei Paesi europei sta affrontando l’inizio del nuovo anno scolastico, un momento in cui l’istruzione pubblica ritorna al centro del dibattito. Nelle ultime settimane, in Italia si sta discutendo sulla misura del docente esperto, previsto dal decreto Aiuti bis del governo, che introdurrebbe un premio retributivo e la possibilità di progressione diper un numero limitato di professori (circa 8mila) che superano “tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili”. Questo darebbe diritto a un assegno annuale ad personam di 5.650 euro che si sommerebbe allo stipendio attuale. Una misura contestata dalle parti sociali, secondo le quali provocherebbe una disparità di trattamento a parità di condizioni di lavoro e perché riservata a una cerchia ristretta del personale. L’Italia però non è l’unico Paese a discutere su questi ...