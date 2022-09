Shakira e Piquè come Totti e Ilary: «Lui si è preso i suoi Grammy, non vuole restituirglieli» (Di domenica 18 settembre 2022) Ad ognuno il proprio gossip. Se in Italia Francesco Totti e Ilary Blasi tengono incollati alle novità milioni di appassionati, in Spagna sono Shakira e Gerard Piqué ad avere tutti i... Leggi su leggo (Di domenica 18 settembre 2022) Ad ognuno il proprio gossip. Se in Italia FrancescoBlasi tengono incollati alle novità milioni di appassionati, in Spagna sonoe Gerard Piqué ad avere tutti i...

Piqué come Ilary Blasi: "Non vuole restituirli a Shakira" Sembra infatti che Gerard abbia tenuto tutti i Grammy di Shakira nel suo ufficio di Barcellona e che si rifiuti di inviarli a Miami, dove adesso abita la donna.