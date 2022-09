Roma, Abraham: “Mi scuso con tutti per il risultato. Tornerò più forte di prima” (Di domenica 18 settembre 2022) Attraverso il suo profilo Instagram, Tammy Abraham ha parlato a margine della sconfitta casalinga contro l’Atalanta nel match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. “Mi scuso con tutti per il risultato. Tornerò più forte di prima” ha scritto l’attaccante della Roma, che nella sfida dell’Olimpico ha mancato alcune ghiotte opportunità dell’1-1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Attraverso il suo profilo Instagram, Tammyha parlato a margine della sconfitta casalinga contro l’Atalanta nel match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. “Miconper ilpiùdi” ha scritto l’attaccante della, che nella sfida dell’Olimpico ha mancato alcune ghiotte opportunità dell’1-1. SportFace.

TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zanio… - klivio5 : #Mourinho...secondo me la butta in caciara per coprire il non gioco della roma e la scarsità di alcuni suoi giocato… - sportface2016 : #Roma, #Abraham: “Mi scuso con tutti per il risultato. Tornerò più forte di prima” - ASgrulletti : Voglio ricordare che #Chiffi in Milan-Roma dell’anno scorso vide al Var un fallo di manica di #Abraham, che poi è s… - RepAsRoma : Le pagelle di Roma-Atalanta: Abraham inconcludente, De Roon insuperabile -