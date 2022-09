Putin: “Nel Donbas andremo avanti, non abbiamo fretta” (Di domenica 18 settembre 2022) SAMARCANDA – La Russia non ha fretta di concludere la sua invasione del Donbas, la parte orientale dell’Ucraina. A dirlo è stato Vladimir Putin (foto), a margine del vertice fra alcuni paesi asiatici a Samarcanda, in Uzbekistan, in cui il leader russo ha anche incontrato il presidente cinese Xi Jinping. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) SAMARCANDA – La Russia non hadi concludere la sua invasione del, la parte orientale dell’Ucraina. A dirlo è stato Vladimir(foto), a margine del vertice fra alcuni paesi asiatici a Samarcanda, in Uzbekistan, in cui il leader russo ha anche incontrato il presidente cinese Xi Jinping. L'articolo L'Opinionista.

