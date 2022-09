Oroscopo della sera poca fiducia per Pesci e Bilancia (Di domenica 18 settembre 2022) L'Oroscopo di questa sera ti porta buone notizie! Venere, il pianeta dell'amore, transita nel tuo segno e ti regala tanta energia e vitalità. Approfitta della situazione per fare nuovi incontri e migliorare i rapporti con gli altri. Non essere timido: esponi le tue idee con convinzione e vedrai che saranno apprezzate. Ariete Siete molto impulsivi e non riuscirete a controllarvi. Questa sera dovrete stare attenti alle parole che direte agli altri, perché potreste ferire delle persone facilmente. Toro Forse oggi tu avrai l'impressione di non avere abbastanza controllo sulle situazioni che ti riguardano. Sarà meglio dare una chance all'improvvisazione, invece di resistere strenuamente a tutti i cambiamenti. Gemelli Questa sera è una serata ideale per divertirsi e socializzare! Siate ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 18 settembre 2022) L'di questati porta buone notizie! Venere, il pianeta dell'amore, transita nel tuo segno e ti regala tanta energia e vitalità. Approfittasituazione per fare nuovi incontri e migliorare i rapporti con gli altri. Non essere timido: esponi le tue idee con convinzione e vedrai che saranno apprezzate. Ariete Siete molto impulsivi e non riuscirete a controllarvi. Questadovrete stare attenti alle parole che direte agli altri, perché potreste ferire delle persone facilmente. Toro Forse oggi tu avrai l'impressione di non avere abbastanza controllo sulle situazioni che ti riguardano. Sarà meglio dare una chance all'improvvisazione, invece di resistere strenuamente a tutti i cambiamenti. Gemelli Questaè unata ideale per divertirsi e socializzare! Siate ...

