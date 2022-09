MotoGP su TV8, GP Aragon 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 18 settembre 2022) Nel mondo dei motori, la giornata odierna sarà caratterizzata dal Gran Premio di Aragona, quindicesimo dei venti atti che compongono il Motomondiale 2022. In MotoGP l’autodromo di Alcañiz è stato per anni terreno di conquista dei piloti australiani e spagnoli, con gli italiani relegati al ruolo di comprimari. Eppure, in tempi recenti la musica è cambiata radicalmente. Difatti le ultime due gare disputate in questo contesto hanno visto trionfare un centauro proveniente dal Bel Paese, ovverosia Franco Morbidelli (2020) e Francesco Bagnaia (2021). LA diretta LIVE DI WARM-UP E gara DI MotoGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Proprio Bagnaia è uno degli uomini più attesi quest’oggi. Il venticinquenne piemontese ha conquistato proprio su questa pista la prima affermazione della carriera, ma soprattutto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Nel mondo dei motori, la giornata odierna sarà caratterizzata dal Gran Premio dia, quindicesimo dei venti atti che compongono il Motomondiale. Inl’autodromo di Alcañiz è stato per anni terreno di conquista dei piloti australiani e spagnoli, con gli italiani relegati al ruolo di comprimari. Eppure, in tempi recenti la musica è cambiata radicalmente. Difatti le ultime due gare disputate in questo contesto hanno visto trionfare un centauro proveniente dal Bel Paese, ovverosia Franco Morbidelli (2020) e Francesco Bagnaia (2021). LALIVE DI WARM-UP EDIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Proprio Bagnaia è uno degli uomini più attesi quest’oggi. Il venticinquenne piemontese ha conquistato proprio su questa pista la prima affermazione della carriera, ma soprattutto ...

