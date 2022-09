Moto2, Mondiale 2022: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 18 settembre 2022) La classifica piloti del Mondiale 2022 di Moto2 aggiornata. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questo Mondiale nel campionato dei giovani? 1. Augusto Fernandez (Esp) 214 punti 2. Ai Ogura (Jpn) 207 3. Aron Canet (Esp) 177 4. Celestino Vietti (Ita) 162 5. Tony Arbolino (Ita) 128 6. Pedro Acosta (Esp) 123 7. Joe Roberts (Usa) 122 8. Somkiat Chantra (Tha) 109 9. Jake Dixon (Gbr) 108 10. Marcel Schrotter (Ger) 101 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ladeldi. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questonel campionato dei giovani? 1. Augusto Fernandez (Esp) 214 punti 2. Ai Ogura (Jpn) 207 3. Aron Canet (Esp) 177 4. Celestino Vietti (Ita) 162 5. Tony Arbolino (Ita) 128 6. Pedro Acosta (Esp) 123 7. Joe Roberts (Usa) 122 8. Somkiat Chantra (Tha) 109 9. Jake Dixon (Gbr) 108 10. Marcel Schrotter (Ger) 101 SportFace.

