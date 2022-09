Michael Jackson, svelata la malattia di cui soffriva, nessuno lo aveva capito (Di domenica 18 settembre 2022) Michael Jackson ha fatto la storia della musica, ma in pochi avevano capito di quale malattia davvero soffrisse. Il re del pop è morto a Los Angeles il 25 giugno 2009, lasciando milioni di fans in tutto il mondo orfani della sua musica e del suo talento. Parlare di Michael Jackson vuol dire parlare della L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 18 settembre 2022)ha fatto la storia della musica, ma in pochinodi qualedavvero soffrisse. Il re del pop è morto a Los Angeles il 25 giugno 2009, lasciando milioni di fans in tutto il mondo orfani della sua musica e del suo talento. Parlare divuol dire parlare della L'articolo proviene da CheSuccede.it.

corjinnie : @itssjwekwe No ma ora la esigo, e quella con Michael Jackson MAMMA MIA CHE BOMBA. - itssjwekwe : Io una collab dei bts con Michael Jackson la sogno ogni giorno, sarebbe stata meravigliosa - radiokemonia : Stai ascoltando: Michael Jackson-Billie Jean La musica anni 80 solo su - m_yukinohana : @kuroneko_83 ? ???????????????????????????e…aggiungiamo una?? ???????????????(Michael Jackson in “Smooth Criminal”??)?????? ???No.12??????????????… - peggiodiniente : se dovessi accostare le ship di The Office a quelle di Grey's Anatomy: - pam e jim sono meredith e derek - dwight e… -