Mattia Zenzola: chi è il ballerino di Amici di Maria De Filippi (Di domenica 18 settembre 2022) Mattia Zenzola è nato a Bari il 15 gennaio del 2004 sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alto 175 cm circa e il suo profilo Instagram ufficiale è @Mattia Zenzola. Il suo profilo Tik Tok, invece è @Mattia.Zenzola. Fin dalla tenera età, Mattia ha nutrito un'enorme passione per la danza. Già ad 11 anni, inoltre, ha avuto l'enorme occasione di collaborare con Beto Perez, ovvero il creatore della zumba. A spingerlo verso questa categoria è stata molto probabilmente sua madre, anch'essa super appassionata di zumba nonché insegnante. Inoltre, Zenzola è un ballerino di danze latine. Il suo sogno nel cassetto? Diventare un ballerino professionista ed esibirsi in giro per il mondo. Mattia ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 settembre 2022)è nato a Bari il 15 gennaio del 2004 sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alto 175 cm circa e il suo profilo Instagram ufficiale è @. Il suo profilo Tik Tok, invece è @. Fin dalla tenera età,ha nutrito un'enorme passione per la danza. Già ad 11 anni, inoltre, ha avuto l'enorme occasione di collaborare con Beto Perez, ovvero il creatore della zumba. A spingerlo verso questa categoria è stata molto probabilmente sua madre, anch'essa super appassionata di zumba nonché insegnante. Inoltre,è undi danze latine. Il suo sogno nel cassetto? Diventare unprofessionista ed esibirsi in giro per il mondo....

fearlxxess : RAGA NON ME NE FREGA DEL DRAMA ADESSO ESISTE SOLO MATTIA ZENZOLA. - ilariapugliese_ : RT @_instabilmente: locals di #Amici22 rifatevi gli occhi sul principe MATTIA ZENZOLA - 06Simmy : RT @Lucia191412762: 'domenica 18 settembre ore 14 canale 5: MATTIA ZENZOLA ?? dopo un infortunio e tanta fatica, ha vinto lui ed é tornato a… - sieteduepolli : Ieri sera ho avuto un serata di merda ma per fortuna c'è mattia zenzola tra mezz'ora in tv - veneredanzante : non siete pronti al palco che cadrà per le tonnellate di mattia zenzola #Amici22 -