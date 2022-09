LIVE Ciclismo | Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA | Filippo Ganna sfida Evenepoel e Pogacar sognando il tris

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRESENTAZIONE05.33 Dopo lafemminile, che ha visto il successo dell’olandese di Ellen van Dijk (Vittoria Guazzini ha vinto invece il titolo tra le Under 23), è il momento di una delle prove più attese di questa rassegna iridata. 05.30 Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale dellaindividuale maschile valida per idisu stradadi Wollongong! Si torna in Australia per la manifestazione iridata dodici anni dopo l’ultima volta. Amiche e amici di OA Sport, appassionati di, benvenute e benvenuti allatestuale dellaindividuale ...