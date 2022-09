Libre Le Parfum di YLS Beauty: fragranze e prezzi (Di domenica 18 settembre 2022) Dua Lipa torna come ambassador di Yves Saint-Laurent Beuaty, e questa volta lo fa per la campagna promozionale di Libre Le Parfum 2022. Da quando ha iniziato quest’esperienza professionale nel 2019, la cantante britannica è già apparsa in diverse pubblicità della casa di moda francese. In questa circostanza, Dua Lipa è stata immortalata in una Leggi su periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Dua Lipa torna come ambassador di Yves Saint-Laurent Beuaty, e questa volta lo fa per la campagna promozionale diLe2022. Da quando ha iniziato quest’esperienza professionale nel 2019, la cantante britannica è già apparsa in diverse pubblicità della casa di moda francese. In questa circostanza, Dua Lipa è stata immortalata in una

lucy29945302 : RT @kpopWorldItaly1: Quello che vogliamo oggi: DUA LIPA with Hyunjin e Felix (STRAY KIDS) at LIBRE LE PARFUM party a Parigi. #yslbeauty… - Miranda30388890 : RT @kpopWorldItaly1: Quello che vogliamo oggi: DUA LIPA with Hyunjin e Felix (STRAY KIDS) at LIBRE LE PARFUM party a Parigi. #yslbeauty… - PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: Quello che vogliamo oggi: DUA LIPA with Hyunjin e Felix (STRAY KIDS) at LIBRE LE PARFUM party a Parigi. #yslbeauty… - kpopWorldItaly1 : Quello che vogliamo oggi: DUA LIPA with Hyunjin e Felix (STRAY KIDS) at LIBRE LE PARFUM party a Parigi.… -