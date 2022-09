La Roma domina e spreca | la Dea passa all’Olimpico

(Di domenica 18 settembre 2022) Termina il match dello stadio Olimpico delle ore 18: travs Atalanta 0-1. Laoccasioni la Dea sfrutta l’unica occasione della partita e vince. La: risultato bugiardo I giallorossino una partita per oltre 70 minuti chiudendo la squadra di Gasperini nella loro metà campo. La sorte vuole che ad inizio match Dybala, ispiratore e realizzatore degli ultimi scontri, s’infortuna nel riscaldamento con conseguente cambio di formazione. Dentro Matic, al suo posto. Ironia della sorte laproduce gioco, quasi avesse meno minuti della Dea sulle gambe, ma non riesce a capitalizzare punti. Troppe le imprecisioni sotto porta. Clamoroso lo sbaglio di Abraham ...

La Roma è quella squadra che anche senza Dybala domina la partita, tira 21 volte, si divora le reti sotto porta e non segna

Josè Mourinho in conferenza stampa non si da pace per la sconfitta contro l'Atalanta dopo un tiro subito appena ovvero la rete di Scalvini. Come mai si è arrabbiato così tanto “Abbiamo perso una part ...L'Atalanta arriva alla sosta conquistando la vetta della classifica di Serie A con 17 punti dopo il successo per 1-0 ottenuto in casa della Roma, sconfitta sì, ma senza che i giallorossi abbiano demer ...