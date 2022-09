sportli26181512 : Juve, la rivoluzione dei terzini arriva tardi: da Udogie a Molina e Wijndal, quanti rimpianti: Il mercato della Juv… - cmdotcom : #Juve, la rivoluzione dei terzini arriva tardi: da #Udogie a #Molina e #Wijndal, quanti rimpianti - JUVE_4_FANS : RT @Er_Libanese7: Servirebbe uno come Conte, che li appenda al muro, ma non Conte. Onestamente raga, non possiamo alternà sti due fino alla… - MarcoSporticx : @LeonettiFrank Tra qualcuno che barcolla, la Juve che al momento non da segni di ripresa, al momento esiste il buio… - ilbianconerocom : Juve, sarà rivoluzione sui terzini: futuro senza Alex Sandro e gli altri, ma quanti rimpianti sul mercato… -

Virgilio Sport

Non solo, perché Allegri - nella 'virtuale' come l'ha definita lui - ora sta facendo a meno ... Una mini. Van de Beek è stato accostato tante volte all'Inter come alla Juventus, le ...Sulle tracce del dirigente ci sono anche altre big d'Europa ma per i fan bianconeri è lache dovrebbe fiondarsi su di lui: "Sono tre anni che lo dico. E' da prendere senza nemmeno pensarci. La ... La Juve prepara la rivoluzione ma non in panchina: la scelta dei social Il mercato della Juve è scivolato via tutto sommato rispettando i piani. Anche se alcuni problemi di organico subito apparsi evidenti sono rimasti tali, non per caso ma per scelta: confermare sostanzi ...Milan-Napoli è il big match della domenica ma anche Roma e Inter hanno impegni tosti: però tutti i riflettori sono sulla Juve che deve rialzarsi a Monza salvo entrare in una crisi nera che può destabi ...