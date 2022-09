Inter | Inzaghi | «Serve gara importante Il mio turnover…»

(Di domenica 18 settembre 2022) Simone, tecnico dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: le dichiarazioni Simoneha parlato a Sky Sport prima di Udinese-. UDINESE – «Troviamo una squadra fisica ma allo stesso tempo molto tecnica. È in un ottimo momento, ci servirà una prestazione». TURNOVER – «Noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati. È normale che dobbiamo fare scelte continue, c’è bisogno dei giocatori al meglio. Di volta in volta vedremo l’undici migliore per iniziare, fermo restando che chi subentra ha un’altra importanza rispetto a chi gioca dall’inizio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

MatteoBarzaghi : Inter arrivata alla Dacia Arena giocano Acerbi (con Skriniar e Bastoni), Darmian a sinistra (Dumfries a destra) e M… - Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 Di… - FcInterNewsit : ??INTER A CACCIA DELLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA! Ecco l'undici TITOLARE scelto da mister Inzaghi per la trasferta… - D2as : È vergognoso il modo nel che difende l'Inter.. Bravo Inzaghi. - Zaffo_Inter : Stiamo giocando con il pannolino Inzaghi e il suo staff di idioti non curano il mindset della squadra Inter gestita da cani #UdineseInter -

Simonenon è un cliente particolarmente comodo per l'Udinese: i dati sorridono al tecnico dell'Toccando ferro, l'arriva a Udine con fiducia. Simonecontro l'Udinese ha raccolto ben 10 successi; c'è stata una sola sconfitta ai tempi della Lazio, stagione 2020 - 2021 e un pareggio in trasferta, ...E' il primo calciatore armeno nella storia dell', che a fine Anni '90 aveva apprezzato un ...può fidarsi di lui, anche domenica a Udine.Inzaghi ha parlato alle porte di Udinese-Inter e rilasciando dichiarazioni importanti sul turnover e sulle scelte per i prossimi impegni ...Dopo i successi contro Torino e Viktoria Plzen, per la trasferta di Udine, Inzaghi sceglie Mkhitaryan e Acerbi al posto di Calhanoglu (infortunato) e de Vrij, in attacco la coppia Dzeko-Lautaro. Sotti ...