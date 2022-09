"Immigrati, la mia ricetta": Calenda fa il Salvini dall'Annunziata (Di domenica 18 settembre 2022) Carlo Calenda, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai tre, nella puntata del 18 settembre, fa il "Salvini" e fornisce la sua ricetta sulla questione dei migranti:"Sull'immigrazione noi siamo per il blocco delle rotte di migrazione illegale che generano più morti e detenuti nei lager libici". Ma, aggiunge il leader di Azione, "siamo anche per regolarizzare gli Immigrati che trovano un lavoro, per il rafforzamento degli Sprar. Siamo per lo Ius scholae e per un ingresso di migranti controllato. Integrazione da un lato, quindi, ma grande rigore nel controllo dei confini dall'altro". Rispetto al fatto che Mario Draghi abbia chiaramente detto che non tornerà a Palazzo Chigi, Calenda precisa: "Il premier Draghi ha detto che non ci sarà un suo bis? Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Carlo, ospite di Luciaa Mezz'ora in più, su Rai tre, nella puntata del 18 settembre, fa il "" e fornisce la suasulla questione dei migranti:"Sull'immigrazione noi siamo per il blocco delle rotte di migrazione illegale che generano più morti e detenuti nei lager libici". Ma, aggiunge il leader di Azione, "siamo anche per regolarizzare gliche trovano un lavoro, per il rafforzamento degli Sprar. Siamo per lo Ius scholae e per un ingresso di migranti controllato. Integrazione da un lato, quindi, ma grande rigore nel controllo dei confini'altro". Rispetto al fatto che Mario Draghi abbia chiaramente detto che non tornerà a Palazzo Chigi,precisa: "Il premier Draghi ha detto che non ci sarà un suo bis? Ma ...

